تطورات العمل بمحطة ناصر بالخط الثالث لمترو الأنفاق وموعد افتتاحها.. فيديو

أوضحت إيمان عبد الرازق مديرة محطة ناصر التابعة للهيئة القومية للأنفاق، أن نسبة الإنجاز للأعمال المدنية فى المحطة وصلت إلى 85%، وتم الانتهاء من أعمال السكة فى المحطة، وجار أعمال التشطيبات وأعمال الإلكتروميكانيكال، معقبة أن محطة ناصر هي الأولى فى المرحلة الثالثة مقسمة إلى 3 أجزاء من حيث التنفيذ، الجزء الأول من العتبة إلى الكيت كات بـ 4 محطات وطول 4 كيلومترات.

وقالت إيمان عبد الرازق إن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة يمتد من منطقة الكيت كات وحتى محور روض الفرج بـ 6 محطات، ومنها واحدة نفقية و4 محطات علوية إمبابة والبوهي والقومية العربية والدائري، وأخيراً محطة سطحية وهى روض الفرج.

وأضافت مديرة محطة ناصر، أن الجزء الثالث يمتد من الكيت كات ويصل إلى جامعة الدول بـ 5 محطات، 3 منها نفقية وهي التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول، وواحدة سطحية في بولاق الدكرور والعلوية جامعة القاهرة وهى رابطة مع الخط الثاني، معقبة أن العمل متقدم فى المرحلة الأولى لأنه من المخطط افتتاحها فى العام القادم 2020.