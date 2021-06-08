انفوجراف| تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات الشهر المقبل
تقرر زيادة المعاشات والمرتبات وصرف حافز إضافي للموظفين بالدولة بداية من 1 يوليو المقبل كما يلي:
زيادة المعاشات بنسبة 13 % بداية من 1 يوليو المقبل
75 جنيها حد أدنى لزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
زيادة 13% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية من الأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين.
صرف حافز إضافي للموظفين بالدولة كالآتي:
175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة .
225 جنيها للدرجة الثالثة .
275 جنيها للدرجة الثانية .
325 جنيها للدرجة الأولى .
400 جنيها للدرجات الوظيفية الأخرى .