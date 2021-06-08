انفوجراف| تفاصيل زيادة المعاشات والمرتبات الشهر المقبل

تقرر زيادة المعاشات والمرتبات وصرف حافز إضافي للموظفين بالدولة بداية من 1 يوليو المقبل كما يلي:

زيادة المعاشات بنسبة 13 % بداية من 1 يوليو المقبل



75 جنيها حد أدنى لزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة 13% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية من الأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين.



صرف حافز إضافي للموظفين بالدولة كالآتي:

175 جنيها للدرجة السادسة والخامسة والرابعة .

225 جنيها للدرجة الثالثة .

275 جنيها للدرجة الثانية .

325 جنيها للدرجة الأولى .

400 جنيها للدرجات الوظيفية الأخرى .



