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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية اليوم .. اعرف أبرز الوجهات الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 50 رحلة جوية تنقل على متنهم 423‪8 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

وتنطلق 50 رحله جويه بمعدل 37 رحله دوليه إلى كل من ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، دبي، روما، إسطنبول، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، الخرطوم، و 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان وبرج العرب، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 423‪8 راكب.

 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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