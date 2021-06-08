حملات مسح شامل مجانى لأمراض الحيوان بالدقهلية

تابع نادر محي الدين مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية بالدقهلية تنفيذ حملات المسح الشامل المجانى لأمراض الحيوان "البروسيلا و الدرن"التي يتم تنفيذها من خلال قطاع الطب البيطري والصحة وذلك في إطار مكافحة الأمراض الطفيلية حفاظا على الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

ومن جانبه أكد مدير عام التنمية الاقتصادية أنه تم من خلال إدارة الإنتاج الحيواني بالإدارة العامة للتنمية الاقتصادية شن حملة مجانية للمسح الشامل للأمراض المشار إليها وذلك بهدف توفير ألبان و منتجاتها خالية من الأمراض .

وأضاف أنه تم تنفيذ الحملة على مراحل بدأت من المنبع للاطمئنان إلى توفير رعاية بيطري شاملة لرؤوس الماشية المنتجة للألبان حيث تم المرور على المزارع وتم سحب عينات دم عشوائية مجانية من الحيوانات لفحصها ضد الأمراض و التأكد من خلوها من الأمراض بالإضافة إلى سحب عينات من الألبان التى تعرض للمستهلك فى نقاط تجميع الألبان لفحصها.

واشار الى ان الحملات ركزت على أماكن التربية للحيوانات بالقري موضحا أن الحملة شملت عددا من قرى مركز المنصورة كما تم تنفيذ حملة رش للمزارع مجانا باستخدام مادة الألفا تاك الآمنة شملت المزارع التى تم المرور عليها لحمايتها من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من خلال الناقلات الحشرية خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضح أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا والدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى وتوفير اللحوم ومنتجات الألبان الآمنة، كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .

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