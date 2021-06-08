عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مسح شامل مجانى لأمراض الحيوان بالدقهلية

جانب من حملات الطب
جانب من حملات الطب البيطرى بالدقهلية

تابع نادر محي الدين مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية بالدقهلية تنفيذ حملات المسح الشامل المجانى لأمراض الحيوان "البروسيلا و الدرن"التي يتم تنفيذها من خلال قطاع الطب البيطري والصحة وذلك  في إطار مكافحة الأمراض الطفيلية حفاظا على الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
ومن جانبه أكد مدير عام التنمية الاقتصادية أنه تم من خلال إدارة الإنتاج الحيواني بالإدارة العامة للتنمية الاقتصادية شن حملة مجانية للمسح الشامل للأمراض المشار إليها وذلك بهدف توفير ألبان و منتجاتها خالية من الأمراض .

وأضاف أنه تم تنفيذ الحملة على مراحل بدأت من المنبع للاطمئنان إلى توفير رعاية بيطري شاملة لرؤوس الماشية المنتجة للألبان حيث تم المرور على المزارع  وتم سحب عينات دم عشوائية مجانية من الحيوانات لفحصها ضد الأمراض و التأكد من خلوها من الأمراض بالإضافة إلى سحب عينات من الألبان التى تعرض للمستهلك فى نقاط تجميع الألبان لفحصها.

واشار الى ان الحملات ركزت  على أماكن التربية للحيوانات بالقري موضحا أن الحملة شملت عددا من قرى مركز المنصورة كما  تم تنفيذ حملة رش للمزارع مجانا باستخدام مادة الألفا تاك الآمنة شملت المزارع التى تم المرور عليها لحمايتها من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من خلال الناقلات الحشرية خاصة خلال فصل الصيف.
وأوضح أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا والدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى وتوفير اللحوم ومنتجات الألبان الآمنة، كما أكد على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار رؤوس الماشية بشكل عام  بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل حال انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها .

IMG-20210608-WA0005
IMG-20210608-WA0005
IMG-20210608-WA0002
IMG-20210608-WA0002
IMG-20210608-WA0009
IMG-20210608-WA0009
IMG-20210608-WA0008
IMG-20210608-WA0008
IMG-20210608-WA0010
IMG-20210608-WA0010
IMG-20210608-WA0006
IMG-20210608-WA0006
IMG-20210608-WA0013
IMG-20210608-WA0013
IMG-20210608-WA0011
IMG-20210608-WA0011
IMG-20210608-WA0012
IMG-20210608-WA0012
الدقهلية البيطرى الحيوان قطاع الصحة

موضوعات متعلقة

المنصورة الجديدة..إحدى مدن الجيل الرابع على أرض الدقهلية ..شاهد

ترشيحاتنا

الضرائب توضح أعداد المشاركين في الفاتورة الإلكترونية وأسباب زيادة الاقرارات.. فيديو

تعرف على سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات صينية 2021 في مصر.. صور

زوج يعاقب زوجته بالطلاق لوضعها أنثى ويرفض نسب الطفلة له في الأقصر.. شاهد

هل تفتح أبواب السماء قبل الظهر؟ 5 أسرار عن آخر ساعة قبل الأذان

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ