عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز شرق بورسعيد: رصف الطرق المحيطة بـ217 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"

صدى البلد

قام المهندس مجدى على حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد "سلام" بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.

عادل الغضبان: مشروع الاستزراع السمكى شرق بورسعيد يوفر فرص عمل للشباب

4.5 مليار يورو تبادل تجاري.. الشركات الإيطالية تبحث فرص الاستثمار في شرق بورسعيد


وتفقد مسئولو جهاز المدينة، أعمال رصف الطرق وتنسيق الموقع  الخاصة بـ٤٣٤٠ وحدة سكنية (٢١٧عمارة) بمشروع "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، بالإضافة إلى أعمال رصف الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى للمدينة بطول ٥ كم، وكذا تفقد العمل فى الخط الناقل للمياه من محطة التحلية إلى المنطقة الصناعية.


وطالب رئيس الجهاز، الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى ومراعاة الجودة في التنفيذ، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 

7EEFA6E3-7FE4-417F-BE93-60A5E6CF0492
7EEFA6E3-7FE4-417F-BE93-60A5E6CF0492
رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد شرق بورسعيد مدينة شرق بورسعيد

ترشيحاتنا

الضرائب توضح أعداد المشاركين في الفاتورة الإلكترونية وأسباب زيادة الاقرارات.. فيديو

تعرف على سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات صينية 2021 في مصر.. صور

زوج يعاقب زوجته بالطلاق لوضعها أنثى ويرفض نسب الطفلة له في الأقصر.. شاهد

هل تفتح أبواب السماء قبل الظهر؟ 5 أسرار عن آخر ساعة قبل الأذان

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ