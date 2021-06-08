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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للصحافة.. خطوات جادة لاستثمار أصول المؤسسات القومية

الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة

في خطوة جادة في طريق إصلاح المؤسسات الصحفية القومية، تمكنت الهيئة الوطنية للصحافة من خلال التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الحصول على موافقة لإعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة في مدينة القاهرة الجديدة ومساحتها 74.935م2 والمملوكة لمؤسسة الأهرام، وكذلك قطعتي الأرض رقمي (49.48) وجزء من قطعة الأرض رقم (5) بالمحور المركزي الصناعي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 63.632م2  والمملوكة  لمؤسسة أخبار اليوم ، وقطعة الأرض رقم 45 بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 24.731م2 والمملوكة لمؤسسة دار المعارف ، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية عليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارك الهيئة لأهمية استثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية وتعظيم الموارد المالية لها، والعمل على إزالة المعوقات والمشكلات التي تحاصر أصول المؤسسات.

إذ تتوجه الهيئة بخالص الشكر والتقدير للدولة والحكومة وأجهزتها المعنية لحرصهم الشديد على صالح المؤسسات الصحفية القومية وتفهمهم لأهمية دورها التنويري والتثقيفي وبناء جيل واع ومثقف.

الوطنية للصحافة أصول المؤسسات الصحفية الصحفية القومية مجلس الوزراء الأسكان

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