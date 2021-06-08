في أكبر عملية منظمة بالعالم.. اعتقال المئات من المافيات الدولية

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، القبض على 800 شخص في أكبر عملية ضد شبكات إجرامية حول العالم.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية إن أجهزة الأمن في العديد من دول العالم نفذت حملة اعتقالات منسقة قادت إلى توقيف أكثر من 800 شخص يشتبه بارتكابهم نشاطات إجرامية.

وأوضحت أن تحالفا من أجهزة أمنية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، في عشرات الدول، تمكن من الدخول إلى تطبيق يستخدمه عالم الجريمة المنظّمة، مما سمح للشرطة بالاطّلاع على رسائلهم المشفرة وتنفيذ هذه الاعتقالات.

وكشفت أجهزة للشرطة من أستراليا ونيوزيلندا أنها كانت بالفعل تتحكم بأجهزة “أنوم” التي كان يستخدمها المجرمون للتواصل فيما بينهم بطريقة سرية.

من جانبه، قال نائب مدير العمليات في يوروبول، جان فيليب لوكوف: “أدت هذه المعلومات خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ مئات من عمليات إنفاذ القانون على نطاق عالمي من نيوزيلندا إلى أستراليا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت لوكوف إلى أن هذه العمليات أسفرت عن نتائج مبهرة وهي اعتقال أكثر من 800 شخص وتفتيش أكثر من 700 موقع و(ضبط) أكثر من 8 أطنان من الكوكايين".

