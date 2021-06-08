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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المقامة بستاد القاهرة الدولي في الفترة من ٧ حتى ١٤ يونيو الجاري بمشاركة أكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة من ٤٥ دولة. 


وتبدأ في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم منافسات السباحة للسيدات ثم في تمام الثانية عشر ظهرا تبدأ منافسات السلاح للسيدات، و الفروسية في تمام الخامسة إلا ربع، والليزر ران في تمام الساعة السابعة مساء. 


وكان الاجتماع الفني لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر، قد أقيم أمس بحضور ممثلي الدول المشاركة في البطولة. 


و شهد الاجتماع الفنى عن تعليمات البطولة والتعريف بأماكن ومواعيد انطلاق المنافسات ومواعيد التدريبات و قواعد الفقاعة الطبية الكاملة التي يخضع لها جميع البعثات المشاركة في البطولة و الإجراءات الاحترازية للبطولة. 


وتم التأكيد على المشاركين بشأن ضرورة الالتزام بنظام الفقاعة الطبية لحماية الجميع من فيروس كورونا وعدم التنقل بين ملعب أو صالة وأخرى دون استخدام الحافلات المعقمة المخصصة للبطولة ، مع إجراء مسحة طبية للمشاركين كل ٧٢ ساعة. 


وتنظم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار و المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة من ٧ يونيو وحتى ١٤ من الشهر نفسه.

بطولة العالم للخماسي الحديث الخماسي الحديث اولمبياد طوكيو

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