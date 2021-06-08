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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتعاش السينما المصرية.. تعرف على أفلام موسم الصيف في يوليو.. و"موسى" و"الشنطة" أبرزها

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تشهد السينما المصرية حاليا حالة من الانتعاش بعد طرح عدد كبير من الأعمال بدءا من أفلام عيد الفطر مرورا بموسم الصيف، ومن المنتظر عرض المزيد خلال الفترة المقبلة. 

 

أفلام السينما المصرية في عيد الفطر 

 

بدأت انتعاشة السينما المصرية مع طرح أفلام عيد الفطر المبارك التي كان أبرزها فيلم “ديدو”، أحمد نوتردام، ثانية واحدة في مايو الماضي.

 

وصلت إيرادات فيلم «ديدو» للفنان كريم فهمي أمس الاثنين، إلى 141 ألفا و448 جنيها، فيما حقق فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال، إيرادات وصلت إلى 169 الفا و863 جنيها، ليواصل الفيلم تصدر شباك تذاكر أفلام موسم عيد الفطر، ووصلت إيرادات فيلم ثانية واحدة للفنانة دينا الشربيني إلى 38 ألفا و930 جنيها.

 

أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

 

فيلم ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

 

أما فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

أفلام الصيف في السينما 

 

عقب انتهاء أيام عيد الفطر المبارك، سارعت شركات الإنتاج في طرح المزيد من الأعمال التي ساهمت في انتعاشة السينما المصرية بدأت بفيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي، ثم ماما حامل الذي تعود به ليلى علوي للسينما بعد غياب سنوات. 

 

حقق فيلم للإيجار للفنان خالد الصاوي، إيرادات وصلت إلى ألف و418 جنيه، بدور  العرض السينمائي، ليأتي في الترتيب الرابع من حيث الإيرادات.

 

فيلم للإيجار تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وانتاج مشترك بين محمد حمادي ومحمد دياسطي، وإنتاج فني أسامة يوسف ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كلا من شيرى عادل ومحمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

 

بلغت إيرادات فيلم ماما حامل 155 ألف و341 جنيها أمس الاثنين، وذلك بعد عرضه منذ أسبوع تقريبا، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.

 

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144 ألف جنيه إيرادات فيلم ماما حامل لـ ليلى علوى

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كريم فهمي يحتل المركز الثالث.. فيلم ديدو يحقق 159 ألفا

 

أفلام مرتقبة في السينما 

 

من المقرر طرح عدد كبير من الأفلام المصرية خلال الموسم الصيفي الحالي، واقتراب موسم عيد الأضحى الشهر المقبل. 

 

يعرض في منتصف يوليو فيلم الشنطة، وهو تأليف تامر عبدالمنعم، وبطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري، ومن إخراج أحمد البدري.

 

أيضا يشهد شهر يوليو أخيرا عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وتم تأجيله من قبل بسبب جائحة كورونا. 

 

يشارك في بطولة البعض لا يذهب للمأذون مرتين ، ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

 

أيضا كشف المخرج بيتر ميمي عن البوستر الرسمي لفيلمه المنتظر "موسى" ، المقرر طرحه قريبا في دور العرض بعدما استغرق وقتا طويلا في تحضيره. 

 

فيلم موسى من تأليف بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي. 

 

أيضا يعرض أخيرا في يوليو المقبل فيلم العارف: عودة يونس، الذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد فهمي وتأجل أيضا من قبل كثيرا بسبب فيروس كورونا. 

 

فيلم العارف تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الدين، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح. 

 

وكشف الفنان تامر حسني عن التريلر الرسمي لفيلمه المؤجل مش أنا، الذي تخرجه سارة وفيق وهو من تأليف تامر حسني. 

 

فيلم مش أنا يشارك في بطولته حلا شيحا، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، شيرين، عصام السقا، إياد نصار. 

 

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