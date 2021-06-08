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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارول سماحة تقضي وقتها مع كلبها وتعلق: أوفى صديق

كارول سماحة
كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

و ظهرت كارول في الفيديو و هي تلعب مع كلبها معلقة :" أوفي صديق للإنسان " 

 

يذكر أن اجتمع كل من الفنانة كارول سماحة، والشاعر خالد تاج الدين، والمخرج باتول عرفة، للعمل على أغنية جديدة تستعد كارول لطرحها خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخراً أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

 

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات : د/ مدحت العدل، وألحان : أحمد العدل.

 

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

كارول سماحة انستجرام الفن الشاعر خالد تاج الدين رمضان

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