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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 73٪ مقارنة بغيرهم ممن يتناولون اللحوم.


وذكرت صحيفة (التلجراف) البريطانية- في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم "الثلاثاء"، أن الدراسة وجدت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين مرتبطة على ما يبدو بزيادة احتمال الإصابة بأعراض متوسطة إلى شديدة بمقدار 8ر3 مرة.


وشملت الدراسة- التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية المعنية بالتغذية والوقاية والصحة (بي إم جيه نيوتريشن)- بيانات 2884 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في ست دول بما في ذلك المملكة المتحدة، أصيب منهم 568 شخصا بفيروس كورونا فيما لم يصب 2316.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من بين أولئك الذين أصيبوا، قال 138 شخصًا إنهم عانوا من أعراض معتدلة إلى شديدة فيما أبلغ 430 آخرون بأنهم أصيبوا بأعراض خفيفة أو خفيفة للغاية.
 

وطُلب من المشاركين في الدراسة التفكير في النظام الغذائي الذي اتبعوه في العام السابق لكوفيد والاختيار من بين 11 نظاما.
 

ومن بين 568 مشاركًا أبلغوا عن إصابتهم سابقًا بفيروس كورونا، قال 41 إنهم اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا وقال 46 إنهم اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا أو شبه نباتي.
 

ونقلت (التلجراف) عن القائمين على الدراسة بقيادة فريق في الولايات المتحدة، قولهم: "في ستة بلدان، ارتبطت النظم الغذائية القائمة على النباتات أو النظم الغذائية شبه النباتية بانخفاض احتمالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بالأعراض المعتدلة إلى الشديدة.
 

وأضافوا أنه يمكن النظر في هذه الأنماط الغذائية للحماية من أعراض كوفيد الشديدة.

دراسة النباتيون فيروس كورونا آكلي اللحوم الأنظمة الغذائية

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