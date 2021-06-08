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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

21 قضية تموينية

تنفيذ 705 أحكام وضبط 564 مخالفة مرورية في أسوان

حملة أمنية- أرشفية
حملة أمنية- أرشفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم الثلاثاء في تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وكافة المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن. 

 ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط (7) متهمين ، وبحوزتهم ( 5 ) أسلحة نارية ، وكمية من نبات البانجو تزن (1.150) كيلو جرام  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 705 حكمًا، كما تم ضبط 139 حكم حبس جزئي، و 29 حكم حبس مستأنف، و 387 أحكام غرامات، و 147 أحكام المخالفات. 

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أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 3 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط قضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، هذا بالإضافة إلى ضبط قضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها .

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 564 مخالفة مرورية شملت ضبط 3 مركبة توك توك بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 94 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 115 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 97 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 131 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 122 مخالفة متنوعة. 

وفي مجال القيادة تحت تأثير المخدر تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم شرطة أسوان مما أسفر عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص. 

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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