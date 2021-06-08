كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

مدينة نور اسم لمع خلال اليومين الماضيين في مجال الاستثمار العقاري وبين كل المهتمين بشراء وحدات سكنية، لكن ما هي مدينة نور وأين تقع وكم سعر المتر أو الوحدة السكنية في مدينة نور وكيفية الحجر وطرق السداد للحصول على وحدة سكنية في أول مدينة ذكية خضراء وصديقة للبيئة، هذا ما سنعرضه في التقرير التالي.

طلعت مصطفى ووزير الإسكان يضعان حجر أساس مدينة نور

ما هي مدينة نور

مدينة نور تعد أكبر مدينة ذكية خضراء وصديقة للبيئة، قام بوضع حجر أساسها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وقام بتخطيطها 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .

أين تقع مدينة نور؟

تقع مدينة نور أو مشروع مدينة نور أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان بهدف إقامة مجتمع عمراني، وتبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الإجمالية للمشروع.

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة نور 600 ألف نسمة وسيتم العمل على توفير هذه الخدمات بفكر 2021.

كيفية الحصول على وحدة سكنية في مدينة نور

مشروع مدينة نور سيكون متاح لشرائح مختلفة بالتقسيط على فترة سداد تصل إلى 15 سنة ويقدم أنظمة لأول مرة للتسديد الميسر بالتعاون، استثماراته 500 مليار جنية ، يضم 140 ألف وحدة سكنية، يستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

مخطط مدينة نور

الحجر في مدينة نور وأسعار الشقق

يبدأ حجز وحدة سكنية في مشروع مدينة نور بداية من اليوم الثلاثاء 8 / 6 / 2021، بمقدم يصل حوالي 38 ألف حنيه مصري، وقسط شهري يصل حوالي 4 آلاف جنيه ويتم سداد قيمة الوحدة أو الشقة السكنية في مدينة نور على 15 سنة، بالتعاون من 3 بنوك مصرية.

ويمكن الحجز للحصول على وحدة سكنية في مشروع مدينة نور من خلال الرابط الخاصة بالمشروع .. اضغط هنا

خريطة مدينة نور

قال هشام طلعت مصطفى العضو إنه تم اختيار موقع مدينة نور بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نمواً متزايداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

كما ستتبنى مدينة نور تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

كما تتوافر بها الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق .

وسيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة ، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، وإستخدام الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، هذا بالاضافة إلى أنه سيتم استخدام أحدث ما وصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مشروع "نور" وذلك بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر.