عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

طلعت مصطفى ووزير
طلعت مصطفى ووزير الإسكان يضعان حجر أساس مدينة نور

مدينة نور اسم لمع خلال اليومين الماضيين في مجال الاستثمار العقاري وبين كل المهتمين بشراء وحدات سكنية، لكن ما هي مدينة نور وأين تقع وكم سعر المتر أو الوحدة السكنية في مدينة نور وكيفية الحجر وطرق السداد للحصول على وحدة سكنية في أول مدينة ذكية خضراء وصديقة للبيئة، هذا ما سنعرضه في التقرير التالي.

طلعت مصطفى ووزير الإسكان يضعان حجر أساس مدينة نور 

ما هي مدينة نور 

مدينة نور تعد أكبر مدينة ذكية خضراء وصديقة للبيئة، قام بوضع حجر أساسها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وقام بتخطيطها 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG –  Perkins Eastman) .

أين تقع مدينة نور؟

تقع مدينة نور أو مشروع مدينة نور أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة  5 آلاف فدان بهدف إقامة مجتمع عمراني، وتبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الإجمالية للمشروع.

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة نور 600 ألف نسمة وسيتم العمل على توفير هذه الخدمات بفكر 2021.

تدر 110 مليارات جنيه.. طلعت مصطفى والإسكان تضعان حجر أساس مدينة نور أمام العاصمة الإدارية

وزير الإسكان وطلعت مصطفى يضعان حجر أساس مدينة نور بالعاصمة الإدارية.. صور

 

كيفية الحصول على وحدة سكنية في مدينة نور

مشروع مدينة نور سيكون متاح لشرائح مختلفة بالتقسيط على فترة سداد تصل إلى 15  سنة ويقدم أنظمة لأول مرة للتسديد الميسر بالتعاون، استثماراته 500  مليار جنية ، يضم 140 ألف وحدة سكنية، يستوعب نحو 600 ألف نسمة، بجانب مناطق خدمات تجارية وإدارية وحكومية وغيرها، وستدر ضرائب للدولة بمليارات الجنيهات، وتوفر نحو 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

مخطط مدينة نور 

الحجر في مدينة نور وأسعار الشقق

يبدأ حجز وحدة سكنية في مشروع مدينة نور بداية من اليوم الثلاثاء 8 / 6 / 2021، بمقدم يصل حوالي 38 ألف حنيه مصري، وقسط شهري يصل حوالي 4 آلاف جنيه ويتم سداد قيمة الوحدة أو الشقة السكنية في مدينة نور على 15 سنة، بالتعاون من 3 بنوك مصرية.

ويمكن الحجز للحصول على وحدة سكنية في مشروع مدينة نور من خلال الرابط الخاصة بالمشروع .. اضغط هنا

خريطة مدينة نور

قال هشام طلعت مصطفى العضو إنه تم اختيار موقع مدينة نور بعناية فائقة، لتكون أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى أهم محاور التنمية العمرانية في مصر بشرق القاهرة، والذي ينتظر أن يشهد نمواً متزايداً في تعداد سكان هذه المنطقة من 4.5 مليون نسمة حالياً إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

كما ستتبنى مدينة نور تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية.

كما تتوافر بها الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة  CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق .

وسيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة ، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، وإستخدام الطاقة النظيفة ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، هذا بالاضافة إلى أنه سيتم استخدام أحدث ما وصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مشروع "نور" وذلك بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر.

 

 

مدينة نور طلعت مصطفى الحجز في مدينة نور مكان مدينة نور أسعار الشقق في مدينة نور مجموعة طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى الحجر في مدينة نور موقع مدينة نور

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى : مصر محتاجة 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 سنة القادمة.. فيديو

نور .. أول مدينة ذكية خضراء في مصر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وزير الإسكان : الشراكة تعكس الثقة المتبادلة.. هشام طلعت مصطفى : تم اختيار موقعها بعناية فائقة أمام العاصمة الإدارية الجديدة

هشام طلعت مصطفى: مدينة نور تعكس المستقبل الواعد للمنطقة

هشام طلعت مصطفى: "نور" مدينة ذكية خضراء تواكب المستقبل .. فيديو

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: دور الشركات التكنولوجية العالمية محوري في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة

سحب آلاف الرخص يوميا.. عقوبة عدم تركيب الملصق الالكتورني تصل للحبس

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة إعمار غزة

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

هل تقلل الصدقة من ذنوب المتوفى؟ علي جمعة يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ