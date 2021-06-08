رؤساء الهيئات البرلمانية يؤيدون صندوق الطوارئ الطبية: يضمن استدامة المبادرات الرئاسية

أكد نواب البرلمان أن قانون صندوق الطوارئ الطبية يضمن استدامة الخدمات الصحية، كما أشاد النواب بالمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي خففت الأعباء من حيث إنهاء قوائم الانتظار وأزمات فيروس سي.



وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على قانون صندوق الطوارئ الطبية، حيث قال خلال الجلسة العامة: “القانون يدعم قطاع الصحة، وهذا ما نسعى إليه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة صندوق الطوارئ الطبية.



وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم في حل أزمات الصحة الكثيرة.



وأعلن أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على مشروع القانون، كما قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يوفر تمويلا خارج الموازنة العامة للدولة بما يحقق الأهداف ويتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بعيدا عن المخصصات المالية الواردة في الموازنة العليا للدولة.



وقال النائب محمد عطية الفيومي إن مبادرة قوائم الانتظار يجب أن تستمر والصندوق يضمن لها الاستدامة ويواجه الطوارئ الطبية.