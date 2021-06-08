لا مكان للإسلاموفوبيا.. ماذا قال رئيس وزراء كندا بشأن حادث دهس عائلة مسلمة

كتب: شيماء مصطفى

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عى الحادث العنصري الذي استهدف عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، ما أسفر عن مقتل 4 أفراد من الأسرة.

وقال ترودو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أشعر بالرعب من الأخبار الواردة من لندن، أونتاريو.. إلى أحباء أولئك الذين أرهبتهم أعمال الكراهية بالأمس، نحن هنا من أجلكم.. نحن هنا أيضا من أجل الطفل الذي لا يزال في المستشفى - قلوبنا معك".

وأضاف: "إلى الجالية المسلمة في لندن والمسلمين في جميع أنحاء البلاد، اعلموا أننا نقف معكم"، موكدًا أنه "لا مكان للإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا.. هذه الكراهية خبيثة وخسيسة ويجب أن تتوقف".

وكانت الشرطة الكندية في مدينة لندن، أونتاريو، أعلنت الاثنين، أن رجلاً دهس وقتل أربعة أشخاص من عائلة مسلمة بسيارته في جريمة كراهية مشتبه بها.

وقال رئيس الشرطة ستيف ويليامز لشبكة جلوبال نيوز "نعتقد أن هذا كان عملاً متعمدًا، وأن ضحايا هذا الحادث المروع قد استُهدفوا بسبب دينهم الإسلامي".

وأوضحت الشرطة أن المهاجم الذي يدعى ناثانيال فيلتمان، ويبلغ من العمر 20 عامًا، ضرب خمسة أشخاص في هجوم بسيارة يوصف بأنه "دهس وهروب".

وقال شهود لشبكة "جلوبال نيوز" إنهم رأوا السيارة تأتي فوق الشريط المتوسط ​​وأضافوا أنها تبدو وكأنها أتت من الجانب الآخر من الطريق.

