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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يزف بشرى للمواطنين: تخصيص أكبر موازنة في تاريخ المحافظة

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية المقرر تنفيذها لخطة العام المالى 2021-2022 م وذلك للوقوف على المشروعات المقترح تنفيذها وفقا للاحتياجات والشكاوى الواردة من المواطنين فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها وتسهيل سبل المعيش.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأن الدولة لم تدخر جهداً فى دفع جهود المحافظة لدعم المشروعات المخطط لها وذلك استشعاراً منها بأهمية تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وانطلاقا من ذلك وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد قامت وزارة التخطيط بتخصيص ميزانية الباب السادس فى العام المالى الجديد والتى تعد الأكبر فى تاريخ محافظة الجيزة.

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وأضاف المحافظ بانه بناء على التعليمات والمتابعة الدورية من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فقد انتهت المحافظة من تنفيذ المشروعات التى تضمنتها الموازنة المالية وبمعدلات وصلت الى نسبة 100% والتى جاءت جميعها تلبيه لطموحات المواطنين بالمحافظة.

وأطلع المحافظ على إحتياجات كل جهة والميزانية الخاصة بها موجهاً بسرعة مراجعتها ليتم إعتمادها وذلك بعد الأخذ فى الإعتبار عدداً من الملاحظات وعلى رأسها تخفيض مخصصات شراء الأثاث المكتبى والمعدات أو السيارات الجديدة وزيادة مخصصات الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجا وصيانة وإعادة إستخدام المعدات والآلات والسيارات القديمة وشراء شفطات المياه لخدمة المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحى ولسد إحتياجات الوحدات المحلية من وسائل رفع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، إلى جانب إيصال خدمات المرافق للمناطق المحرومة .


وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من محاضر التنسيق وإعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات بحد أقصى 1/7/2021 والعمل عليها بمجرد إعتماد الموازنة موجهاً بان لا تزيد مدة تنفيذ أى من مشروعات الموازنة الجديدة عن 4 أشهر وعدم التعامل مع أى متعهد ( مقاول ) سجلت ضده ملاحظات لتأخير تسليم المشروعات أو عدم الإلتزام بالمعايير بالموازنات السابقة وذلك لتحقيق أقصى إستفادة من الموازنة الجديدة.


وأكد المحافظ على ضرورة التركيز على تطوير وتوسعة ورصف الشوارع الأكثر إحتياجاً لأعمال التطوير وخلق محاور جديدة فى اطار خطه المحافظة بتطوير شبكة الطرق  على أن يشمل مخطط الرصف كافة العناصر المكونة للشارع من طرق وأرصفة وجزر وسطى ودهان لواجهات العقارات على جانبيه وأعمال الإنارة والتجميل والتنسيق المسبق مع مختلف الجهات المسئولة عن توصيل ونقل المرافق قبل بدء الأعمال لإنهاء أعمالها بالمحاور المقرر تطويرها .

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنتين لفحص المعدات والسيارات الخاصة بالأحياء والمراكز وبيان حالتها وماتتطلبه من أعمال صيانة أو تكهين المتهالك منها .

وتقدم المحافظ بالشكر للجهات التى تمكنت من الإنتهاء من المشروعات الخاصة بها خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١ مشدداً بأن خطة العام المالى الجديد لا مجال فيها  لوضع مخصصات فى غير محلها وأن كل مسئول سيحاسب على موازنته المالية ونسب تنفيذها مشيراً بقوله ( كل جنيه يخصص بشكل مدروس، وهانزل وأتابع العمل بنفسى ).


حضر الإجتماع نواب المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ومديرى مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.

التنمية المستدامة محافظ الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة الخطة الاستثمارية الصرف الصحى محافظة الجيزة العام المالي الجديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات الخطة الإستثمارية المناطق المحرومة

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