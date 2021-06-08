تعليم المنيا : لم نتلقى أي شكاوى في امتحان الجبر .. والطلاب أشادوا بسهولته

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إن غرف العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي جميع الإدارات التعليمية، والغرفة الرئيسية بديوان المديرية، لم تتلقي حتي الآن أي شكاوي أو إثبات بوجود تسريب لامتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية ، مشيرا إلي أن الطلاب أشادوا بالامتحان وسهولته.

وحذر وكيل تعليم المنيا، من التشكيك في الإجراءات الصارمة التي تتخذها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين الامتحانات، منوها أن ترديد معلومات غير مؤكدة عن وجود تسريبات في امتحانات الإعدادية في الوقت الذي نستعد فيه لإجراء امتحانات الثانوية العامة يؤثر علي نفسية الطلاب وأولياء أمورهم، وهذا غير مقبول.

ونوه بأنه خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ظهرت شكاوي في عدة محافظات بوجود تسريب في الامتحان لكن لم يقدم أحد ما يفيد بوجود تسريب ولم يثبت ذلك، منوها أن هناك شائعات يرددها البعض لتعكير صفو امتحانات الثانوية العامة.



وفي سياق متصل أنهت جامعة المنيا ، استعداداتها لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب كلياتها الـ 20، والتي من المُقرر انطلاقها في العاشر من يونيو الجاري، وذلك بتجهيز وتعقيم اللجان، والاطمئنان على جاهزية البوابات الرئيسية للجامعة لاستقبال الطلاب وتزويدها بممرات التعقيم "الذاتي، والكواشف الحرارية، والحرص على تواجد الأطقم الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام الطلاب بتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية، والحد من عدوى فيروس كورونا، والحرص على التواجد بالحرم الجامعي قبل موعد الامتحانات بوقت كاف للخضوع لجميع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للحرم الجامعي وبكلياتهم.

وشدد على متابعة لجان إدارة الأزمات بالكليات وتفعيل دورهم في حظر التجمعات وتكدس الطلاب، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المُقررة داخل اللجان وخارجها بمحيط الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، وتوفير أماكن للعزل للحالات المشتبه بكل كلية وبالمدن الجامعية، حفاظًا علي جميع القائمين بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد "رئيس الجامعة" بأنه تم تجهيز مقار بجميع كليات الجامعة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ حفاظًا على سلامة القائمين على أعمال الامتحانات.

من جانبه، أشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى داخل الكليات لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب الامتحانات، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، ومدى قياسها لمهارات الطالب وقدراته العلمية.

