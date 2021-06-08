بوتين يرفض الحديث عن الانتصار على فيروس كورونا



رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الحديث عن انتصار على فيروس كورونا، لكنه دعا المجتمع الدولي التفكير في الدروس التي يجب تعلمها من جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين في منتدى "قراءات بريماكوف": “من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على فيروس كورونا، لكننا نحتاج الآن إلى التفكير في الدروس التي يجب تعلمها من هذه الكارثة، وكيفية التصرف في المستقبل إذا ظهرت مثل هذه المواقف“، بحسب وكالة ”إرم نيوز”.

واعتبر الرئيس الروسي أن جائحة كورونا أضيفت إلى التحديات القائمة التي يواجهها النظام العالمي، وقال: "إن عواقب الجائحة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة موجودة في كل مكان".

وأكد أن: "مكافحة مثل هذه العدوى الخطيرة، تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره، والتعاون الصادق والمتكافئ"، مضيفا: "لكن لسوء الحظ، لم يكن الجميع جاهزين لذلك".