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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  INEBOLU وجنسيتها مالطا  ويبلغ طولها 103 أمتار بغاطس 6 أمتار وذلك لشحن  6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء . 


و سجلت موانئ  بورسعيد  دخول وخروج 27 سفينة.

 

هذا وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة 6 سفن  ومن المنتظر وصول 3 سفن.  

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  بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة  ومتواجد علي الارصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول 3 سفن  كما سجل الميناء دخول  سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة . 


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة  .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بورسعيد قناة السويس حاويات موانئ بورسعيد شرق بورسعيد

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