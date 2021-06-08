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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة ويزور دير المحرق

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسار رحلة العائلة المقدسة ودير المحرق بمركز القوصية وذلك للوقوف على أعمال التطوير للمسار والمحطات والمواقع الأثرية وذلك ضمن أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة التي بلغت 25 موقعا على مستوى الجمهورية من بينها محطتين بأسيوط هما (دير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة).

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر وحفاظاُ على الإرث الإنساني ولتحقيق التنمية المستدامة.

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ورافق محافظ أسيوط خلال الجولة عثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والأب ماكسيموس المحرقي والأب يسطس والأب أنانسيوس والأب أولوجيوس.


بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والطريق المؤدي إلى الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية وتابع ما تم تنفيذه خلال المرحلة الحالية والتي تضمن إنشاء 3 بوابات وتطوير لأخرى فضلاً عن اللوحات الارشادية والمعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة والبالغ عددها 34 لوحة ارشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وبرجولات خشبية وغيرها من أعمال التطوير.


كما زار محافظ أسيوط ومرافقوه الدير المحرق والتقى عدد من القساوسة والرهبان ومسئولي الدير واستمع إلى شرح مفصل منهم عن الدير وتاريخه والأماكن الأثرية والتاريخية به ومنها الحصن الأثرى وأقدم كنيسة والدير المحرق بموقعه المتميز حيث يقع في منتصف أرض مصر تمامًا من جميع الإتجاهات، ويعتبر الدير هو الوحيد الذي مكثت به العائلة المقدسة أطول فترة بلغت حوالي 6 أشهر و10 أيام خلال رحلتها.

 

وطالب محافظ أسيوط بضرورة تنفيذ الأعمال والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة لأعمال التطوير للحفاظ على القيمة التاريخية والدينية لتلك الأماكن.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى توفير جميع الخدمات والمرافق لتلك المحطات ورصف الطرق المؤدية إلى المزارات الدينية والأماكن الأثرية المهمة وإزالة جميع الإشغالات على الطرق الرئيسية والفرعية بإعتبارها أماكن ذات قيمة تاريخية ودينية كبيرة ومقصد للسياح والحجاج المسيحيين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الأماكن السياحية الهامة والترويج السياحي لها.


ويعتبر دير السيدة العذراء "المحرق" من أهم المزارات الدينية في أسيوط، والذي يقع بسفح جبل "قسقام" على بعد 12 كم غرب مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، في الكيلو 327 طريق (القاهرة - أسوان) ويعد من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويضم دير "المحرق" ثان أقدم كنيسة في العالم بعد كنيسة بيت لحم في فلسطين ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب على مدى العام.

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محافظ أسيوط اخبار اسيوط تطوير مسار العائلة المقدسة الدير المحرق مركز القوصية

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