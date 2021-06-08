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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كأنك في أوروبا.. شاطئ الغلابة بالغردقة يتزين بممشى سياحى على الطراز العالمي

كورنيش الغلابة بالغردقة
كورنيش الغلابة بالغردقة

بعد طول انتظار طورت محافظة البحر الأحمر شاطئ الغلابة بالغردقة المعروف  بـ كورنيش رقم 4، الذى تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع ، وقد كان الأهالى يتطلعون إلى هذا التطوير الذي طال انتظاره ، خاصة  بعد أن سيطرت القري السياحية على الشواطئ ، فكان هو المتنفس الوحيد لأهالي الغردقة لذلك يطلق عليه شاطئ الغلابة . 

 

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن اعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة، ليكون متنفساً للأهالي، حيث جاري تنفيذ تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، وستكون رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية.

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر،  أن الشاطئ العام رقم 4 تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تشمل اعمال التطوير انشاء نافورة راقصة واكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار.

 

وتابع كذلك تضم منطقة انتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطئ، وأن مشروع التطوير يشمل أيضاً تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 متر وبطول 700 متر ليكون مناسباً لحركة المشاه ومتنفساً أيضاً لأبناء المدينة.

 

وكشف المحافظ، أنه سيتم ان شاء ممر علوي للتوصيل ما بين الشاطئ وحديقة الشاطئ وسيتم الانشاءات بها قريبا لتكون أيضا متنفس لاهالي الغردقة ، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راق يليق بأبناء المحافظة.

البحر الأحمر مدينة الغردقة اوروبا أعمال التطوير الكورنيش القرى السياحية شواطئ

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