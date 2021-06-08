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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مشترك بين مستشفى السرطان وجامعة الأقصر فى مجالات البحث العلمى

تعاون مشترك بين مستشفى
تعاون مشترك بين مستشفى سرطان وجامعة الأقصر

واصلت جامعة الأقصر تعاونها المثمر والمستمر مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر.

وزار وفد من كلية الحاسبات والمعلومات، برئاسة الدكتور محمد رمضان سعدي، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، مستشفى شفاء الأورمان، لتفقد البنية المعلوماتية للمستشفى، يرافقه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، وكان في استقبالهم المهندس خالد فاروق، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفى.
 

وقال محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، إن الزيارة تأتي تمهيدا لتنفيذ خدمات واستشارات متبادلة، تشمل التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتدريب العاملين بالمستشفى والطلاب والخريجين، وتقديم الحلول الذكية وتطبيقات انترنت الأشياء.


وأكد الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك مع المستشفى، وانطلاقا من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع ، مشيرا أنه زار المستشفي منذ فترة قصيرة وتعرف على ما يبذل من مجهود فى سبيل خدمة المرضي المترددين على المستشفي من كافة محافظات الصعيد.

وقال محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان ، أن التعاون مع جامعة الاقصر تعاون مثمر سينعكس بشكل ايجابي على الجميع.


ووجه المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان ، الشكر لرئيس جامعة الاقصر الدكتور محمد عزوز ولكل قيادات الجامعة على سعيهم ومجهودهم  من اجل خدمة المرضي ودعم المستشفي.

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البحث العلمي السرطان تكنولوجيا المعلومات الأقصر مستشفى شفاء الاورمان أعضاء هيئة التدريس جامعة الاقصر الحاسبات والمعلومات

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