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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات المتهمين بنشر صورة المخالفة المرورية المفبركة: عايزين ترافيك ومتابعين

صورة المخالفة المرورية
صورة المخالفة المرورية المفبركة

أدلى المتهم بنشر صورة أحد الأشخاص وبجواره سيدة في وضع غير لائق زاعما التقاطها بواسطة أجهزة المخالفات المرورية باعترافات أمام الجهات الأمنية.

وأقر المتهم "طالب بمحافظة الشرقية"، باهتماماته بمجالات السيارات المختلفة، ومتابعته لأنواع السيارات وأشكالها، وأنه عثر على الصورة في أحد الصفحات المختصة بالسيارات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته.

وتابع المتهم، أنه قام بنشر الصورة بغرض زيادة التفاعل على صفحته وظنا منه في تحقيق أرباح من وراء ذلك.

كما أعترف المتهم الثاني "متعهد حفلات بمحافظة القاهرة"، بنشر الصورة عقب عثوره عليها في احدى الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث أعاد نشرها على صفحته.

وأضاف المتهم الثاني، أن غرضه كان السخرية بالاضافة لجذب الانتباه صوب صفحته والتحصل على أعداد من المتابعين للاستفادة بها في عمله كمتعهد للحفلات.

فيما كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبعض المواقع الإلكترونية، لـ"صورة ضوئية"، لأحد النماذج المرورية، متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة، وبجواره سيدة في وضع غير لائق، بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية) و(متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة).

وحذف المضبوطات، الصورة المشار إليها؛ عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

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