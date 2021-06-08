كشف ملابسات مقتل مواطن بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز .

وبالإنتقال والفحص أمكن تحديد هوية الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز .

و أسفرت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه برصد تحركات المجنى عليه بالشارع المؤدى لمكان عمله مستقلاً مركبة (توك توك) قيادته ، وقام بالتعدى على المجنى عليه مما أدى لوفاته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.