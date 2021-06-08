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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدوء وارتياح في إعادة الدراسات الاجتماعية بالشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

وكيل تعليم الاسماعيلية
وكيل تعليم الاسماعيلية أثناء تفقد اللجان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

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ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان 23175  طالبا وطالبة موزعين على 154 لجنة امتحانية من خلال 8 إدارات تعليمية انهوا اليوم امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية والتي تم إعادة الامتحان بها عقب تسريب الامتحان الخاص بها في اليوم الأخير أمس.

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وأضاف عجلان أن غرف العمليات سواء المركزية بديوان المديرية أو الفرعية بالإدارات التعليمية لم ترصد أى شكاوى أو مشكلات بامتحان اليوم.

وتابع هناك لجان متابعة بقيادة أحمد أبو الدهب وكيل المديرية تم دفعها فى اليوم الاخير للامتحانات حيث تم التأكد من وضوح ورقة الأسئلة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باللجان من مراعاة التباعد بين كل طالب والآخر ونظافة وتعقيم اللجان وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الصعود للجان وإرتداء الجميع للكمامات وتوافر كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان وبسؤال الطلاب حول مستوى امتحان اليوم أكد معظم الطلاب أن امتحان اليوم جيد وسهل وفى مستوى الطالب المتوسط.

وأشار وكيل الوزارة  إلى أن أعمال التصحيح تتم أولًا بأول وفريق عمل الكنترول يعمل على قدم وساق تمهيدًا إعلان النتائج فى أقرب وقت.
 

الاسماعيلية تعليم الإسماعيلية الشهادة

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