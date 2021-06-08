بإطلالة صباحية.. ديميت أوزديمير تخطف الانظار من سيارتها

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة صباحية من سيارتها و علقت باللغة التركية قائلة :" صباح الخير " مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت ديميت في مسلسل منزلي حيث انتهى الموسم الثاني من المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل “منزلي” هو من بطولة ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

ويروي قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا. ويتفاجئ كلاهما بضغوطات من عائلتهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.