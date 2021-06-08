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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 165 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابي في الإسكندرية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى – الأمن العام” ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أول وثانى العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلال اثنين منهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وضبط الثالث بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزتهم على “165 طربة من مخدر الحشيش وزنت 23,250 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة”، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1٫560٫000 جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الآمن الوطني مخدرات محافظة الاسكندرية العامرية مكافحة المخدرات

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