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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالتنسيقية يطالب وزيرة الصحة بحل أزمة تكليف الأطباء والصيادلة

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر

طالب النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  من وزارة الصحة سرعة التحرك بتنفيذ التوصيات التى أصدرتها وزارة الصحة بشأن تكليف الاطباء والصيادلة .


وقال بدر خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية :للأسف الشديد لجنة الصحة بمجلس النواب اصدرت عددا من التوصيات بشأن تكليف الأطباء والصيادلة ،وللأسف لم تتخذ وزارة الصحة أى تحرك لحل أزمة هؤلاء الخريجين .


وطالب بدر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التحرك وتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية.

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ويناقش مجلس النواب مشروع قانون ثندوق الطوارىء الطبية .ويستهدف المشروع يستهدف مشروع القانون إلى  إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضحت المذكرة الخاصة بمشروع القانون إنه كان من الأهمية  أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.


كما ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.

وزارة الصحة مجلس النواب فيروس كورونا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلمان

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