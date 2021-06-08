ضبط 250 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابى بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين قيادة إثنين منهم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وعُثر بحوزتهم على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫750٫000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.