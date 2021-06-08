ارتكبوا 12 واقعة.. ضبط عصابة سرقة المساكن في الغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، تكوين 6 أشخاص – أربعة منهم مسجلين - مقيمين بدائرة قسمى شرطة «أول وثان طنطا»، تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (12) واقعة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان طنطا)، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات (أجهزة كهربائية ومنزلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.