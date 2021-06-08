سلطنة عُمان تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

خلال انتخابات إيكوسوك بـ نيويورك

فازت سلطنة عُمان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة (٢٠٢٢- ٢٠٢٤) وذلك بدعمٍ من غالبية الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أجريت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.



وقال الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة - في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية - "مكانة أخرى تتبوأها السلطنة على المسرح الدولي، وسيتم اغتنام العضوية في هذا المجلس الدولي المهم لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية عُمان 2040".



يأتي هذا الدعم القوي والأبرز من قبل المجتمع الدولي للسلطنة في هذا المحفل الاقتصادي والاجتماعي الأبرز اعترافًا بدور السلطنة ومكانتها على الصعيد الدولي.



يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الايكوسوك) ثالث أعلى هيئة دولية بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتولى الإشراف على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

