"أمريكا عادت".. بروكسل متفائلة برحلة بايدن إلى أوروبا

قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا هذا الأسبوع يشير إلى أن التعددية والتحالف قد نجيا من سنوات فترة حكم دونالد ترامب، وفق ماذكرت صحف دولية.

وذكر تشارلز ميشيل إن ذلك يمهد الطريق للتعاون عبر الأطلسي بشأن التحديات الماثلة من الصين وروسيا وتغير المناخ.

أضاف رئيس المجلس الأوروبي إن "أمريكا عادت" مستخدماً الشعار الذي تبناه بايدن بعد أن سحب الرئيس السابق دونالد ترامب واشنطن من عدة مؤسسات متعددة الأطراف وهدد في وقت ما بالانسحاب من الناتو.

وتابع ميشيل لمجموعة من الصحفيين في بروكسل "هذا يعني أن لدينا مرة أخرى شريكا قويا لتعزيز النهج متعدد الأطراف ... فرق كبير بين إدارة بايدن وإدارة ترامب."

سيلتقي ميشيل ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين مع بايدن في 15 يونيو.

وسيأتي ذلك بعد قمة الديمقراطيات لمجموعة السبع في بريطانيا واجتماع قادة دول الناتو في بروكسل في 14 يونيو.

قال ميشيل إن فكرة "عودة التعددية" كانت أكثر من مجرد شعار ، لقد كانت اعترافًا بالحاجة إلى نهج عالمي لحل المشكلات ، سواء كانت سلاسل توريد لقاحات فيروس كورونا COVID-19 أو ضرائب أكثر عدلاً على الشركات في العصر الرقمي.

وقال إن اجتماع مجموعة السبع الذي يستمر ثلاثة أيام في كورنوال بإنجلترا ، يمكن أن يكون "نقطة تحول مهمة" تظهر التزامًا سياسيًا جادًا وراء تعهدات الحكومات بـ "إعادة البناء بشكل أفضل" في أعقاب الدمار الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

ونوه ميشيل إلى إنه سيكون أيضًا فرصة لمواجهة الضغط الذي تشعر به الديمقراطيات الليبرالية ، متوقعًا مناقشة ذلك في اجتماع مجموعة السبع ن إن الغرب في حاجة إلى اتباع نهج أكثر استباقية للدفاع عن قيمه في مواجهة صعود الصين وإصرار روسيا على سياساتها.

وكشف ميشيل إنه تحدث لمدة 90 دقيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين ، وأخبره أن موسكو يجب أن تغير سلوكها إذا كانت تريد علاقات أفضل مع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

يختلف الاتحاد الأوروبي وروسيا حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك حقوق الإنسان والتدخل الروسي في أوكرانيا ومعاملة موسكو للمعارض الروسي المسجون من قبل الكرملين "أليكسي نافالني ، وذلك لإنقاذ العلاقات بينهما التي وصلت إلى مرحلة متدنية.