مفاوضات فيينا.. إيران تعلن نتائج مبشرة بشأن العقوبات

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، الاقتراب من رفع جميع أشكال العقوبات والحظر التي تتسق ولا تتسق مع الاتفاق النووي، بنتائج مشرفة.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: "مهتمون بإنهاء مفاوضات فيينا قبل انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف ربيعي: "لا يوجد ما يمنع حكومة الرئيس حسن روحاني من التوصل لاتفاق في فيينا قبل الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن "الاتفاق النووي يمثل سياسة البلاد العليا وسياسة إيران لا تتغير بتغيير الحكومة"، معربا عن أمل بلاده بعقد الجولة الأخيرة من المباحثات وانتهائها قريبا.

وأكد: "لا نريد مفاوضات استنزافية ولسنا على عجلة من أمرنا للتوصل إلى تفاهم حول العودة إلى الاتفاق النووي".

