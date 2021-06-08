عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعقد في كورنوال البريطانية

فاينانشيال تايمز: قمة مجموعة السبع تمثل الفرصة الأخيرة أمام الغرب لتولي قيادة العالم

بوتين
بوتين

رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار المرتقب عقدها في مدينة كورنوال البريطانية هذا الأسبوع، ربما تكون الفرصة الأخيرة أمام الغرب لتولي قيادة العالم في الملفات الشائكة المطروحة حاليا على الساحة الدولية.


وقالت الصحيفة - في مقال رأي نشرته على موقعها الإلكتروني في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ - إن القمم الدولية تأتي وتذهب، وسط موجة من التصورات المرحلية والبيانات غير المقروءة، غير أن قمة السبع القادمة في كورنوال هذا الأسبوع، قد تمثل حدثًا نادرًا بالنسبة للبلدان المنفردة المعنية والتحالف الغربي والعالم الأوسع.


وأضافت أنه بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يستضيف الاجتماع فإن القمة تمنحه فرصة لإثبات قدرته على إدارة اجتماع دولي كبير، وإثبات أن "بريطانيا العالمية" هي أكثر من مجرد شعار، أما بالنسبة لجو بايدن الذي يقوم بأول رحلة له إلى الخارج كرئيس للولايات المتحدة، فإن القمة تمثل أيضا فرصة ذهبية له لإثبات عودة أمريكا. لاسيما وأنه عازما على حشد الديمقراطيات في العالم للرد على تزايد نفوذ روسيا والصين.


ومن المنتظر أن يعقد بايدن اجتماعًا ثنائيًا مع جونسون، يليه ثلاثة اجتماعات قمة مع الحلفاء الديمقراطيين- أولاً مع مجموعة السبع ثم الناتو، وأخيرا قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - قبل الانتقال إلى الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، بهدف توجيه رسالة موحدة من أمريكا وحلفائها الديمقراطيين في تلك المواجهة المحتدمة مع الرئيس الروسي.


واعتبرت الصحيفة أن قمة السبع سترسل أيضا رسالة غير مباشرة إلى الصين لدحض حملة الدعاية، التي يتم ضخها من بكين بشأن أن الغرب في حالة تدهور لا رجعة فيها، لذا يمكن لقمة مجموعة السبع الناجحة أن تعيد تنشيط فكرة أن الغرب يستطيع توفير قيادة عالمية بالتحالف مع الديمقراطيات الشقيقة في آسيا وحول العالم.


وأشارت إلى أن هوية مجموعة السبع، كنادي للديمقراطيات، ازدادت أهمية متجددة في عصر التوتر المتصاعد بين الصين والغرب ، ورغم أن الدول السبع الأساسية - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا - اجتمعوا لأول مرة في السبعينيات من القرن الماضي، إلا أنه في نهاية الحرب الباردة، تمت دعوة روسيا للانضمام إلى المجموعة، وتحويل النادي إلى مجموعة الثماني لكن تم طرد الاتحاد الروسي مرة أخرى بعد ضمه لشبه جزيرة القرم في عام 2014.


وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة البريطانية أن التحدي الأكبر لأهمية مجموعة السبع يتمثل حاليا ، في حقيقة تناقص حصة الاقتصاد العالمي التي تمثلها تلك الدول السبع الأساسية، وكما تشير ريناتا دوان من مؤسسة تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية بريطانية، أن مجموعة السبع شكلت في السبعينيات من القرن الماضي حوالي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذه النسبة انخفضت الآن إلى حوالي 40 في المائة.


وتابعت الصحيفة: إن نجاح المجموعة العشرين في تنظيم عمل دولي كبير لتجنب الكساد العالمي ، يؤكد أن زمن مجموعة السبع قد ولى حتى أنه كانت هناك تكهنات بأن المجموعة قد لا تجتمع مرة أخرى، لاسيما بعد أن سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المجموعة باعتبارها عفا عليها الزمن، غير أن تصميم إدارة بايدن على مقاومة موسكو وبكين قدم في الحقيقة لمجموعة السبع سببًا متجددًا للاستمرار.


مع ذلك، أكدت (فاينانشيال تايمز) أن هناك العديد من القضايا الأساسية المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع- مثل الوباء والمناخ والتجارة- تتطلب في نهاية المطاف التعاون مع الصين، نظرا لأنها قضايا عالمية لا يمكن حلها دون مشاركة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وثاني أكبر اقتصاد.


وقالت: يبدو أن نهج مجموعة السبع تجاه هذه المعضلة يتمثل في محاولة توفير قيادة عملية وأخلاقية تخلق زخمًا لاتفاق عالمي، ومن الأمثلة التي تصدرت العناوين في الفترة الأخيرة كانت اتفاق وزراء مالية السبع بشأن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة المفروضة على الشركات الدولية، والذي يجب توقيعه في اجتماع G7 هذا الأسبوع ثم نقله إلى قمة G20 في وقت لاحق من هذا العام.


أما بالنسبة لـ كوفيد-19، أكدت الصحيفة البريطانية، في ختام تقريرها، بأن الخطوة الواضحة المنتظر اتخاذها خلال القمة هي زيادة التمويل بشكل حاد لمبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما يُنتظر أن تتعرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لضغوط للبدء في التبرع بمزيد من اللقاحات للعالم النامي، قبل أن يحققوا التطعيم شبه الكامل داخل أراضيهما، ورغم أن ذلك قد يكون صعباً من الناحية السياسية المحلية، إلا أنه يهدد بأن تصبح الصين محرك حملة التطعيم العالمية إذا تجنبت مجموعة السبع مواجهة هذا التحدي.
 

فاينانشيال تايمز مجموعة السبع مجموعة الدول الصناعية الدول الصناعية الدول الصناعية السبع قمة مجموعة الدول الصناعية بايدن

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تدعو الدول الصناعية السبع لضمان الوصول العادل للقاحات كورونا

وزير الخارجية الكندي يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع بلندن

ترشيحاتنا

كريم أشرف مهاجم الهلال السعودي: تلقيت عرضا من نادٍ كبير في مصر.. وهذا موقفي من تمثيل الفراعنة |حوار

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

في ذكرى اغتيال فرج فودة .. خفافيش الظلام ومواجهة الفكر بالسلاح والإرهاب

وزير التعليم العالى يتفقد لجان الامتحانات النهائية بجامعة القاهرة

المرأة في عهد السيسي.. أول رئيسة لمدينة حدودية وأول سيدة تجلس على منصة صلح ثأرى

اعترافات المتهمين بنشر صورة المخالفة المرورية المفبركة: عايزين ترافيك ومتابعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

قرار عاجل من الصحة الكويتية بشأن التلقيح ضد كورونا

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

فيديو

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

المزيد

ساحة رأي

محمد الجزيري يكتب: أين نحن منك أيها الشيخ مُجاهِد «المجاهد»؟!

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ