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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بي بي سي والحكومة البريطانية أبرزها.. توقف خدمات عشرات المواقع العالمية

البحث على الإنترنت
البحث على الإنترنت

كتب: شيماء مصطفى

أفادت وسائل إعلام متفرقة، بتوقف خدمات مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى العالمية.

وتأثرت المواقع الإخبارية لكل من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصحيفة نيويورك تايمز، وشبكة "سي إن إن" الأمريكية، وصحيفة "جارديان" البريطانية، وصحف استرالية.

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فيما قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن المواقع التي توقفت خدماتها على الإنترنت شملت أيضا الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأكد موقع "ويلز أون لاين" البريطاني، هذا النبأ، قائلا إن موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت كان من بين المواقع التي فشل التوصل لها، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة إنترنت عالمية.

فيما ذكرت صحيفة "جارديان" على حسابها بموقع "تويتر": "يتأثر موقع وتطبيق ذا جارديان حاليًا بانقطاع أكبر للإنترنت وسيعودان في أقرب وقت ممكن".

وواجه المستخدمون الذين حاولوا الدخول إلى هذه المواقع، فشل الاتصال وعدم الوصول إليها.

جارديان سكاي نيوز سي ان ان الحكومة البريطانية الانترنت مواقع

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