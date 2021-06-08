نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية، بحضور عمر ممدوح رئيس اللجنة، ومحمد السيد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح "القاضي" أن الاجتماع ناقش سبل تطوير أداء عمل اللجنة الفنية وتلافي أهم النقاط التي تم ملاحظتها أثناء عرض تقارير اللجنة الخاصة بمتابعة المراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، والتدريب على منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على تحسين أداء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع المراكز والأحياء .