إجراء قرعة علنية لسكن بديل العشوائيات في مدينة سفاجا

أجرت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي، اليوم القرعة العلنية بمقر مركز الشباب ، على مساكن "بديل العشوائيات" لمستحقي المرحلة الثانية من أهالي منطقة زرزارة.

وأشارت رئيس المدينة، إلى مراعاة الحالة الاجتماعية في تحديد قيمة الوحدات، وعمل بحوث اجتماعية للأسر، حيث تم رفع مذكرة للمحافظ لتخفيض قيمة المقدمات الأولية من أصل سعر الوحدات؛ تخفيفا عن كاهل المستحقين؛ تمهيدا لسرعة التسكين في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المغربي أنه تم فتح باب التوريد عن قيمة الوحدة، مؤكدة على حضور جميع الذين وقع عليهم قرارات التخصيص (ملاك)، حضروا القرعة، وهم من سكان منطقة زرزارة، بحضور قيادات شعبية وفي وجود عناصر الشرطة والإسعاف.