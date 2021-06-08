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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليار و700 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمشروع محور ديروط على النيل

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمشروع محور ديروط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى لمحور  ديروط على النيل بتكلفة إجمالية 1.7مليار جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ، والذي يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا ضمن جولاته الميدانية المستمرة على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ، لتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد تنفيذاً لرؤية مصر 2030 .

 

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 جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مسعود نائب رئيس المنطقة السابعة بهيئة الطرق والكبارى ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة والعاملين بالمشروع والشركات المنفذة.


حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الكباري العلوية على الطريق الزراعي والترعة الابراهيمة ثم أعلى نهر النيل وتابع نسب التنفيذ واستمع إلى شرح من المهندسين المسئولين على الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ومراحل التنفيذ.


وأكد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل للمشروع التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها خاصة وأن العمل جاي على قدم وساق للالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للمشروع، لافتاً إلى تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المواصفات القياسية والجودة العالمية خاصة وأن المحور يعتبر أحد ركائز الأساسية في التنمية التي تساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة/أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي عابراً نهر النيل وسكة حديد (القاهرة/أسوان) جنوب مدينة ديروط مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل.


يذكر أن المحور يشمل 13 عمل صناعي (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ) منها عدد (2) كوبري رئيسي وهي (كوبرى أعلى نهر النيل ، وكوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد "القاهرة/أسوان" والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول حيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله  42 كم ويمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه.

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