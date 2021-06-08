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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بشرى سارة.. دمياط تستعد لضم ٦ مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا

صدى البلد

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اقتراح إضافة ٦ مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا للمواطنين و المسافرين ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتوسع فى تلك المنظومة بما يحقق تيسير الإجراءات، و تخفيف الضغط على المراكز التى تم تخصيصها من قبل.

 

وأضافت "المحافظ" ، أن مديرية الصحة بصدد إضافة ٣ مراكز جديدة لتلقى المواطنين للقاح وهم "مركز صحة دقهلة بالزرقا والذى سيخدم المناطق بالزرقا وفارسكور، و مستشفى ميت أبو غالب لتغطية المناطق بكفر سعد وأيضاً مستشفى رأس البر المركزى لتغطية زائرى المدينة" ليصبح عدد المراكز المخصصة ٨ مراكز، حيث بدأ العمل منذ فترة بمركز القلب والجهاز الهضمي و المركز الإقليمى لنقل الدم، و معهد الأورام ومركز صحة ثالث بمدينة دمياط و مركز صحة رابع بمدينة دمياط الجديدة".

 

وأشارت "محافظ دمياط" الى أنه تم اقتراح ٣ أماكن جديدة لتطعيم المسافرين بمكاتب صحة اول بمدينة دمياط و صحة دمياط الجديدة و الزرقا، لتيسير الإجراءات الخاصة بتلقى اللقاح.

 

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