بشرى سارة.. دمياط تستعد لضم ٦ مراكز جديدة لتلقى لقاح كورونا

محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم اقتراح إضافة ٦ مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا للمواطنين و المسافرين ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للتوسع فى تلك المنظومة بما يحقق تيسير الإجراءات، و تخفيف الضغط على المراكز التى تم تخصيصها من قبل.

وأضافت "المحافظ" ، أن مديرية الصحة بصدد إضافة ٣ مراكز جديدة لتلقى المواطنين للقاح وهم "مركز صحة دقهلة بالزرقا والذى سيخدم المناطق بالزرقا وفارسكور، و مستشفى ميت أبو غالب لتغطية المناطق بكفر سعد وأيضاً مستشفى رأس البر المركزى لتغطية زائرى المدينة" ليصبح عدد المراكز المخصصة ٨ مراكز، حيث بدأ العمل منذ فترة بمركز القلب والجهاز الهضمي و المركز الإقليمى لنقل الدم، و معهد الأورام ومركز صحة ثالث بمدينة دمياط و مركز صحة رابع بمدينة دمياط الجديدة".

وأشارت "محافظ دمياط" الى أنه تم اقتراح ٣ أماكن جديدة لتطعيم المسافرين بمكاتب صحة اول بمدينة دمياط و صحة دمياط الجديدة و الزرقا، لتيسير الإجراءات الخاصة بتلقى اللقاح.

اقرأايضا: