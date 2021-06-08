لماذا المصرف المتحد أكبر سابع ممول لاسكان محدودي الدخل ؟.. أيمن محمد يجيب

اعلن التقرير الصادر عن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري امس, ان حجم التمويلات الممنوحة لاسكان محدودي الدخل بالمصرف المتحد تخطي المليار. وبذلك يكون المصرف المتحد اكبر سابع ممول لاسكان محدودي الدخل في سباق البنوك والمؤسسات المقدمة لخدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي الدخل بالسوق.

يقول ايمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري - ان المصرف المتحد يقدم خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل في 28 محافظة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لعدد 7903 عميل. وذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري لتمويل وحدات سكنية لاسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل الي 30 سنة.

اشار ايمن ان المصرف المتحد يضع ضمن اولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل. كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.

برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد

واضاف ان برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تاتي في 8 من محافظات الصعيد وهم : الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد – السويس – الاسماعيلية والبحر الاحمر. فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 اكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.

واشار ايمن محمد الى ان المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.

واضاف ان مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وعلي الاخص محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي . هذا ويحتل المصرف المتحد المرتبة السابعة والشركات وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.

10 شروط للاستفادة من مبادرة التموي العقاري

و حدد ايمن محمد 10 شروط للاستفادة من مبادرة التموي العقاري هم :

-ان تكون الشقة كاملة التشطيب وكاملة المرافق وكل مستنداتها القانونية موجودة

– حد اقصي لسعر الوحدات اسكان متوسطي الدخل هو 2 مليون و250 الف جنيه للوحدة

- الحد الاقصي لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 يبلغ الف جنيه

– الحد الادني للقسط بالنسبة للاعذب اربع الاف وخمسمائة جنيه و6 الاف جنيه بالنسبة للاسرة بالنسبة لشقق محدودي الدخل

– وبالنسبة لمتوسط الدخل اربعون الاف للاعذب وخمسين الف للاسرة

–لا يستفيد من المبادرة الاشخاص الذين كانوا قد استفادوا من المبادرات السابقة للتمويل العقاري

– لا يجوز بيع الوحدة الممولة الا بعد مرور 7 سنوات

– لا يشترط ان تكون الشقة من مطور عقاري تابع للحكومة بل من الممكن ان يتم التمويل من مطورعقاري من القطاع الخاص.