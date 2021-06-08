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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة هادئة… سيرين عبد النور تخطف الأنظار عبر انستجرام

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها، من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


 و ظهرت سيرين عبد النور في الصورة بإطلالة هادئة وأبرزت جمالها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فوضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، واعجبوا بالطلة الجديدة، وكتبوا لها تعليقات إيجابية كثيرة.

 

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «دور العمر» البوستر الرسمى له ، وذلك تمهميداً الى عرضه على أحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

 

وظهر على البوستر كل من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الاولى بلوك مختلف عن باقى اعمالها .

 

العمل من إخراج سعيد الماروق وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .

سيرين عبد النور السوشيال ميديا الفنانة اللبنانية انستجرام الفن

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