بإطلالة هادئة… سيرين عبد النور تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها، من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



و ظهرت سيرين عبد النور في الصورة بإطلالة هادئة وأبرزت جمالها، ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فوضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها .



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، واعجبوا بالطلة الجديدة، وكتبوا لها تعليقات إيجابية كثيرة.

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «دور العمر» البوستر الرسمى له ، وذلك تمهميداً الى عرضه على أحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وظهر على البوستر كل من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الاولى بلوك مختلف عن باقى اعمالها .

العمل من إخراج سعيد الماروق وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .