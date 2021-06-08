الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مواطن لتطعيمه بلقاح كورونا بالمنزل

من ذوي القدرات الخاصة

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع الشكاوى والمطالب التي تتلقاها من مختلف المواطنين وفي أي مكان، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وجدد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التأكيد على استمرار جهود المنظومة فى العمل على سرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل معها على الفور سواء كانت تتعلق تلك الشكاوى والاستغاثات بالنواحي الصحية أو الاجتماعية أو الخدمية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تكاتف مختلف جهود أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات اللازمة لهم، وبما يسهم فى رفع كفاءتها فى مختلف القطاعات.



أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى ما تعاملت معه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مؤخراً من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحاً أنها تضمنت استغاثة من المواطن (هـ. س) من ذوي القدرات الخاصة (إعاقة حركية)، والمقيم بمنطقة سيدي بشر، حي المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، يلتمس فيها الحصول على لقاح فيروس "كورونا" بمنزله، وذلك لعدم قدرته على الانتقال لأي مركز من مراكز تلقى اللقاح، حيث لا يستطيع الحركة جراء تعرضه لحادث قطار منذ فترة تسببت في بتر قدميه، كما أنه لا يقوى على الانتظار لفترات طويلة خارج المنزل، مضيفاً أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح أنه في إطار الاستجابات التي تقدمها الوزارة وأجهزتها المختلفة لشكاوى وطلبات المواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الإنساني، أفادت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بأنه تم إرسال سيارة مجهزة طبياً، من الوحدة الصحية بسيدي بشر بحري إلى منزل المواطن، حيث تم حقنه باللقاح المناسب لحالته الصحية وإعلامه بموعد الحصول على الجرعة الثانية خلال أغسطس القادم، كما تم إفادته بكافة الإرشادات والنصائح الطبية اللازم اتباعها.