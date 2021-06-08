مقتل طالب طعنا بسكين على يد آخر بالمنصورة
لقى طالب بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مصرعه اليوم أثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر من طالب آخر بسلاح أبيض "سكين"، حيث توفي قبل أن يصل إلي مستشفى المنصورة الدولي لإسعافه.
كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت اخطار يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بوصول "يوسف صفوت محمد عبد الفتاح"، 16 عاما طالب ومقيم بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة إلى مستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنة نافذة بالجهة اليسرى.
وبانتقال ضباط قسم ثان المنصورة الي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده صفوت محمد عبد الفتاح الالفي ، 36 عاما، موظف بحي شرق المنصورة، اتهم المدعو “يوسف ج م ج”، 15 عاما، طالب، بالصف الثاني الاعدادي المهني ومقيم بشارع "الامام الليثي " منطقة كفر البدماص بالتعدي علي نجله بالضرب بآله حاده " سكين".
وتبين أنه أثناء مرور المجني عليه مع أصدقائه بأحد الشوارع نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، والذي توجه إلي منزله وأحضر سلاح أبيض "سكينا" طعن المجني عليه في صدره فوقع على الأرض غارقا في دمائه وجرى نقله إلي مستشفي المنصورة الدولي في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلي المستشفى.
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم و بمواجهته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب.
وتحرر عن ذلك المحضر 5817 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2021.
واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية للمتوفي .