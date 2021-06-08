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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طالب طعنا بسكين على يد آخر بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طالب بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مصرعه اليوم أثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر من طالب آخر بسلاح أبيض "سكين"، حيث توفي قبل أن يصل إلي مستشفى المنصورة الدولي لإسعافه.


كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت اخطار يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بوصول "يوسف صفوت محمد عبد الفتاح"، 16 عاما طالب ومقيم بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة إلى مستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة، نتيجة الإصابة بطعنة نافذة بالجهة اليسرى.


وبانتقال ضباط قسم ثان المنصورة الي مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال والده صفوت محمد عبد الفتاح الالفي ، 36 عاما، موظف بحي شرق المنصورة، اتهم المدعو “يوسف ج م ج”، 15 عاما، طالب، بالصف الثاني الاعدادي المهني ومقيم بشارع "الامام الليثي " منطقة كفر البدماص بالتعدي علي نجله بالضرب بآله حاده " سكين".

 

وتبين أنه أثناء مرور المجني عليه مع أصدقائه بأحد الشوارع نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، والذي توجه إلي منزله وأحضر سلاح أبيض "سكينا" طعن المجني عليه في صدره فوقع على الأرض غارقا في دمائه وجرى نقله إلي مستشفي المنصورة الدولي في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلي المستشفى.
 

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط  المتهم  و بمواجهته اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب.


وتحرر عن ذلك المحضر 5817 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2021.

 

واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية للمتوفي .

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