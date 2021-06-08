الشكاوى الحكومية تنقذ مسنة تعاني من عدة أمراض

تلبية لما يتم تلقيه ورصده من احتياجات وشكاوى المواطنين، نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع هذه الشكاوى والمطالب، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.



وجدد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، التأكيد على استمرار جهود المنظومة فى العمل على سرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل معها على الفور سواء كانت تتعلق تلك الشكاوى والاستغاثات بالنواحي الصحية أو الاجتماعية أو الخدمية للمواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، يتضمن استغاثة لنجدة سيدة مسنة مقيمة بمنزلها بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تعاني من بعض المشاكل الصحية المتنوعة التي أفقدتها القدرة على الحركة، وطالب صاحب المنشور الجهات الحكومية بتقديم يد العون لها ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.



وعلى الفور تم التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، وتبين أن السيدة محل الاستغاثة تبلغ من العمر٧٠ عاما، ولديها اثنين من الأبناء وتقيم بشقة بمفردها، وتلاحظ أنها تعاني من مشكلات صحية أفقدتها القدرة على تحريك جانبها الأيمن بداية من الكتف وحتى القدم، ومن ثم عدم القدرة على رعاية نفسها، بما يجعلها بحاجة إلى تلقى العلاج أولًا ثم نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية –بناءً على طلبها-، وعليه فقد استدعى أعضاء الفريق سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى أقرب مستشفى للتقييم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وفي الوقت نفسه قام المختصون بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية ومدير مستشفى شبرا العام، لإتمام إجراءات نقل الحالة واستقبالها بالمستشفى.

وخلال التقييم الطبي المبدئي للحالة تبين اشتباه إصابتها بفيروس "كورونا"، ونظرا لسوء وضعها الصحي تقرر حجزها بالمستشفى حتى تعافت، وتوجه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي مرة أخرى إلى مستشفى شبرا العام، لاستلام الحالة حيث نسق فريق عمل المنظومة مع هيئة الإسعاف المصرية، لتوفير سيارة إسعاف لنقل المواطنة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم تسكينها بها لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.



وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الواردة، والتى تتعلق بالمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت عبر الموقع الالكتروني لها شكوى من المواطن (م. ا)، والمقيم بإحدى قري مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بشأن حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يستمر لعدة ساعات عن منزله وعدد من المنازل المجاورة بالقرية، مرجعًا هذا الانقطاع لوجود عطل دائم بلوحة الكهرباء الكائنة بمحول القرية وعدم قدرتها على تحمل الأحمال.



وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبين أن المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من محول الشيخ سليم (2) بقدرة تحمل 160 ك.ف .أ، ويمتد من مغذى أبو عليان - موزع أم عزام ونسب تحميله 76 %، وعليه فقد تم اجراء صيانة لجسم صندوق الجهد المنخفض وإصلاح العطل وتم مراجعة التغذية الكهربائية للمنطقة محل الشكوى وتبين أن التغذية مستقرة، وتم إزالة أسباب الشكوى.