وزير المالية يغيب عن مؤتمر ACI لهذا السبب

اعتذرت منصة فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة المالية، للإعلان عن إطلاق مشروع التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI، عن عدم حضور الدكتور محمد معيط وزير المالية للمؤتمر.

وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية والخزانة العامة، أن "معيط" مرتبط بحضور اجتماع رئاسي.

وانطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الإعلان عن منظومة التسجيل المسبق الشحنات بحضور الشحات الغتوري، القائم بأعمال مصلحة الجمارك.

وتستهدف الحكومة تقليص زمن الإفراج الجمركي عبر تطبيق المنظومة في يوليو القادم وعدم الإفراج عن أي شحنات مجهولة .