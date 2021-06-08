الهجرة: الدولة أولت اهتماما خاص بالمصريين في الخارج خلال السنوات الماضية| فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى إلى الحكومة المصرية لعام 2015، كان قرار اسلك صدور المصريين في الخارج، كما يثبت أن الدولة تنظر إليهم باهتمام، وحتى ان الدولة خصصت لهم وزارة لتلبية احتياجاتهم والتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم، كاشفة أن هذا هو التكليف بعد حلف اليمين مباشرة أعطي الرئيس السيسي وزارة الهجرة الكثير من التكليفات الخاصة، وذلك لتنفيذ كل ما يتعلق بالمصريين في الخارج.

وأضافت "وزيرة الدولة للهجرة"، خلال حوار خاص لها على فضائية “اكسترا نيوز"، أنه على مدار ما يقرب من 6 سنوات عملت وزارة الهجرة على كافة شرائح المصريين بالخارج لتلبية احتياجاتهم سواء في منطقة الخليج التي تكون بها أكثر عددا من المصريين، وأيضا الاستفادة من العملاء والخبراء والمرأة المهاجرة.

وتابعت "الوزارة تسعى إلى زيادة الترابط مع الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، مؤكدة أن الوزارة عملت على كافة هذه التكليفات الرئاسية، مما أدي إلى شور المواطن المصري في الخارج أن الدولة توليه اهتمام خاص للاستماع بمشاكله وتلبية احتياجاته.