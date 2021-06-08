الشكاوى الحكومية تستجيب لشكوى المواطنين بشأن الإشغالات والمخالفات

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع الشكاوى والمطالب، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وجدد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التأكيد على استمرار جهود المنظومة فى العمل على سرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل معها على الفور سواء كانت تتعلق تلك الشكاوى والاستغاثات بالنواحي الصحية أو الاجتماعية أو الخدمية للمواطنين.



وقال الدكتور طارق الرفاعى إن المنظومة تلقت شكوى من المواطن “م. أ”، المقيم بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، يتضرر فيها من انقطاع الخدمة بالتليفون الأرضي ومن ثم انقطاع خدمات الإنترنت.



وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات بأنه تم إصلاح العطل الكائن بالخط الواصل للعميل وأصبحت تعمل الخدمة بصورة جيدة، وتواصلت الشركة بالعميل للمتابعة والتأكد من إزالة أسباب الشكوى.



كما سجل المواطن “أ. ف” شكواه بشأن تأخر تنفيذ طلب نقل خط تليفون أرضي يخصه من عنوان لآخر، حيث إنه من قاطني مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مطالبًا بسرعة نقل الخط وتوصيل الخدمة له.



بالتوجيه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات بأنه تم تركيب الخط الأرضي للعنوان محل الشكوى وتوصيل الخدمة للمواطن وأصبحت تعمل بصورة جيدة.



وسجل مواطن آخر شكواه بشأن تناثر أسلاك خطوط الهواتف التليفونية خارج الصندوق المخصص لها أمام إحدى العمائر السكنية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مطالبًا بإعادة تنظيم تلك الأسلاك، وبإحالة الشكوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تهذيب الأسلاك محل الشكوى وتنظيمها داخل الصندوق المخصص لذلك، وإزالة أسباب الشكوى.



وحول الشكاوى الواردة للمنظومة فى شأن رفع إشغالات الطرق، تلقت المنظومة شكوى من المواطن “م. ح” يتضرر من قيام أحد جيرانه بإنشاء بروز في العمارة القاطن بها بعزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما تسبب في سد منافذ منزله، مؤكدًا أن تلك البروز تمت بدون أي إجراء قانوني، وبالتوجيه لمحافظة القليوبية أفاد حي غرب شبرا الخيمة بأنه تم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2021 للمواطن صاحب المخالفة محل الشكوى، وتم إزالة البروز من قبل الحي وعليه تم الاتصال بالمواطن الذى أكد إزالة أسباب الشكوى.



كما وردت شكوى من مواطن آخر حول انتشار الباعة الجائلين بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مستخدمين مكبرات صوت بما يسبب إزعاجا دائما لقاطني الحي وتحويله إلى سوق عشوائية، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية أفاد حي الجمرك بأنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة محل الشكوى بحضور رئيس الحي، حيث تم غلق وتشميع ثلاثة محال، لعدم الالتزام بقرارات الغلق، والإجراءات الوقائية الاحترازية الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما تم التحفظ على ٢٧ حالة إشغال طريق وتحصيل ٣٠ غرامة نقدية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، على أن تستمر متابعة الحملات لضمان عدم تكرار الشكوى.



وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى وجود إشغالات على جانب ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بعد تطويرها تخص أحد المقاهي المتواجدة هناك مطالبًا باتخاذ اللازم إزاء تلك المخالفة، وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفاد حي شرق بتوجيه فرق العمل المختصة لرفع وإزالة تلك الإشغالات محل الشكوى، على أن تستمر جهود المتابعة لعدم تكرار المخالفة تارة أخرى.



وفي الإطار ذاته، تلقت المنظومة عدة شكاوى من سكان أحد العقارات بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة، حيث يتضررون من قيام أحد السكان بالعقار ذاته، بتحويل شقته السكنية إلى نشاط تجاري، كما قام بالاستيلاء على الحديقة الواقعة بمدخل العقار وتحويلها من منفعة عامة لجميع السكان إلى منفعة خاصة به وحده؛ علاوة على بناء "سلم" بمدخل العقار، مطلاً على الحديقة، كما طالبوا في شكواهم بسرعة التحرك ومساعدتهم في إزالة تلك التعديات، خوفاً على سلامة العقار والمقيمين به.



وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد حي المعادي بأنه سبق تحرير عدة محاضر لتلك المخالفات محل الشكوى، منها محضر مخالفة رقم (3) لسنة 2009، والخاص بقيام ملاك الشقتين (1) و(2) بالدور الأرضي، بإجراء تعديلات غير قانونية، ومحضر رقم (5811) لسنة 2018 بقسم المعادى للمشكو في حقه لاستيلائه على الحديقة الخاصة بالعقار والتصرف فيها ضمن شقته، كما أفاد حي المعادي بتشكيل حملة مكبرة لإزالة تلك التعديات والمخالفات بالعقار محل الشكوى، وإزالة السلم الكائن بمدخل العقار.

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين بشأن حدوث هبوط أرضي حاد بشارع الأربعين أمام إحدى مدارس التعليم الابتدائي بحي المطرية بمحافظة القاهرة، بما يشكل خطرًا على المارة.



وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد رئيس حي المطرية بأنه تمت معاينة العنوان محل الشكوى، وتبين أن سبب الهبوط يعود إلى وجود غرفة تفتيش - صرف صحي - قديمة سقط بداخلها الغطاء بعد تحطمه، وتمت الاستعانة بكل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق بالمحافظة للإصلاح، وإزالة أسباب الشكوى.