اليوم.. الكنيسة الاسقفية تنصب مطرانا جديدا لرئاسة أساقفة الاسكندرية

تنصب الكنيسة الاسقفية اليوم الثلاثاء المطران "سامي فوزي" رئيسا جديدا لأساقفة إقليم الاسكندرية ومطران إيبارشية مصر.



تخرج رئيس الأساقفة الجديد الدكتور سامى فوزى من كلية الهندسة عام 1985 ثم حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991 ورُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998 ودرجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة و شغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن كما تم تنصيبه أسقفا لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017 واختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020



يشار إلى أنه تم تكريم الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية وزوجته على خدمتهما الطويلة بالكنيسة والتي استمرت نحو 21 عاما في موقع رئيس الأساقفة و21 عاما آخرين بمستشفى منوف التابعة للكنيسة حيث خدم فيها المطران كطبيب ثم مدير مستشفى.



وأشاد المطران منير حنا بخدمة المطران سامي فوزي مؤكدًا إنه ابن الكنيسة وسوف يقودها لمستقبل مشرق بفضل تفانيه ومحبته.