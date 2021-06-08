الاتحاد الأوروبي يخصص 11.6 مليون يورو لدعم الباحثين عن العمل في 4 دول أوروبية

وافق البرلمان الأوروبي على أربعة طلبات مقدمة من 4 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم من "صندوق تعديل العولمة الأوروبي" (EGF) لمساعدة العمال، الذين فقدوا وظائفهم، في العثور على وظائف جديدة وإعادة دمجهم في سوق العمل سواء من خلال التعليم الإضافي أو التدريب أو دعمهم لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.



وذكر البرلمان - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن عملية التصويت ستمكن 3700 عامل، فقدوا وظائفهم في كل من بلجيكا وفنلندا وألمانيا وهولندا، من الحصول على 11.6 مليون يورو كمساعدة من الاتحاد الأوروبي.



وكانت هولندا أعلنت سابقا عن فقد 11201 عاملا سابقا لوظائفهم في شركات الطيران الهولندية، بسبب تأثير أزمة كورونا.



وأعلنت فنلندا أن 500 عامل خسروا وظائفهم في شركات الطيران الفنلندية نتيجة وقف حركة الطيران أثناء جائحة كورونا، وبموجب هذه المساعدة الأوروبية، سيحصل هؤلاء العمال على ما مجموعه 6.8 مليون يورو (5 ملايين يورو للهولنديين، و 1.8 مليون يورو للعمال الفنلنديين).



أما في ألمانيا، فقد أعلنت من قبل عن تسريح 500 عامل كانوا يعملون في مصانع معادن تابعة للشركات لصناعة السيارات وبناء السفن في ألمانيا، وسيحصل هؤلاء العمال على 1.1 مليون يورو من الدعم الأوروبي.



وفي بلجيكا سيحصل 1468 عاملاً سابقًا في شركات خدمات الطيران على 3.7 مليون يورو كمساعدة للبحث عن عمل، بعد خسارتهم لعملهم نتيجة توقف حركة الطيران الناتج عن أزمة كورونا، وهو ما أدى إلى إفلاس بعض شركات الطيران هناك وتسريح عمالها.

