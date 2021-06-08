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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول بريطاني كبير يزور البحرين ويلتقي قيادات عسكرية رفيعة المستوي بالمملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالبحرين، صباح اليوم، الفريق طيار مارتن سامبسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة.

 

وفي بداية اللقاء، رحب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني والوفد المرافق.

 

كما أشاد بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

 

كما استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، في القيادة العامة اليوم، الفريق طيار مارتن سامبسون كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

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ورحب  القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني والوفد المرافق.

 

وأشاد بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

 

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

البحرين الآمن الوطني الحرس الملكي بريطانيا كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني

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